24 Aprile 2021

di Gianluca Lengua

(Lettura 2 minuti)







Il lungo periodo di stop è terminato: Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla sono a un passo dal rientro in campo, ieri hanno preso parte per la prima volta da settimane all’allenamento con la squadra. Un passo in avanti decisivo in vista della partita contro il Cagliari di domani (Sardegna Arena ore 18), ma soprattutto per la prima semifinale d’andata di Europa League di giovedì prossimo con lo United (Old Trafford ore 21). I progressi dei quattro giocatori saranno valutati dal tecnico quotidianamente, ma già oggi qualcuno entrerà nella lista dei convocati. Tra questi potrebbero esserci Smalling (fermo da un mese e mezzo per un problema muscolare e al ginocchio) e Spinazzola (infortunio al flessore nella gara d’andata contro l’Ajax): entrambi hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe a Cagliari per poi strappare un posto da titolare a Manchester (Mancini è squalificato, Calafiori infortunato).

CALVARIO

Il centrale inglese durante tutta la stagione è stato falcidiato dai problemi fisici: da quelli muscolari a quelli al ginocchio che lo hanno costretto a sottoporsi ai fattori di crescita in Spagna a fine marzo. Un’odissea che sembra essere terminata, anche se troppo tardi perché il reparto difensivo è stato costruito pensando che Chris potesse ripetere lo stesso campionato dello scorso anno. Fortemente voluto da Fonseca, Smalling ha disputato solo 961 minuti in serie A, l’ultima partita da titolare il 7 marzo contro il Genoa. Certamente più efficace Spinazzola perché il suo fisico non ha ceduto e gli ha permesso di essere più costante rispetto alla scorsa stagione (2680 minuti giocati contro i 2160 dello scorso anno). L’infortunio muscolare è arrivato nel suo momento migliore e dopo una lunga serie di partite disputate da protagonista. Le riserve non sono state all’altezza ed è per questo che Fonseca spera in suo ritorno a stretto giro. Meno pressione su Kumbulla (reduce da una distorsione al ginocchio e lesione al menisco rimediate in nazionale) ed El Shaarawy (lesione al flessore durante Sassuolo-Roma del 3 aprile): il loro recupero è meno urgente, anche se il Faraone sogna ancora la convocazione all’Europeo. A Cagliari, dunque, scenderà in campo una formazione composta prevalentemente da seconde linee per consentire ai titolari di rifiatare in vista dei Red Devils (Ibanez squalificato): in porta tornerà Mirante; la linea difensiva sarà composta da Mancini, Cristante e Fazio; gli esterni di centrocampo saranno Karsdorp e Peres, i centrali Diawara e Villar; sulla trequarti Perez e Mkhitaryan; in attacco Mayoral.