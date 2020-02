Roma, sindrome da vertigini: solo 3 punti con chi sta lassù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’obiettivo è doppio. Riagganciare l’Atalanta al quarto posto e vincere con una squadra che la precede in classifica. Il destino della Roma passa per Bergamo. Una gara, quella di sabato, sulla carta difficilissima anche se la squadra di Gasperini proprio in casa ha dimostrato di perdere qualche colpo. Già 4 sconfitte nelle 11 gare disputate e appena un punto racimolato contro le ultime della classe nelle ultime due uscite stagionali (1-2 contro la Spal e 2-2 con il Genoa). Numeri che debbono scalfire quella sensazione di paura che la squadra - per ammissione di Fonseca - si porta ormai dietro dal ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’Atalanta, oltre che in ottica Champions, diventa una tappa importante anche per Paulo. Uscito sinora indenne dalla centrifuga delle critiche per gli alti e bassi della squadra, da più parti s’inizia a notare come la Roma, ogni volta che si alza l’asticella, non riesce a vincere. Il ruolino di marcia contro le prime quattro della classe, lascia alquanto a desiderare: su 5 gare, con 15 punti a disposizione, i giallorossi ne hanno ottenuti appena 3 (0,6 a partita). Sconfitta con la Juventus, pareggio con l’Inter, doppio pari con la Lazio e ko all’Olimpico con l’Atalanta. E ora, soltanto perché la classifica ha subito una rivoluzione nell’ultimo turno, con l’inatteso successo del Verona contro la Juventus, altrimenti anche il Parma, che inseguiva fino ad una settimana fa al sesto posto, aveva battuto i giallorossi al Tardini.All’inizio della stagione può essere un caso. A metà febbraio non più. Purtroppo sta diventando un dato di fatto: la Roma non vince con chi la precede in classifica. E questo accade sia quando disputa buone gare difensive (leggi Inter) ma anche quando domina (come accaduto nel derby di ritorno) producendo però pochissimo in avanti. Senza contare, che quando la squadra va in svantaggio, non riesce a reagire. Otto le gare di questo campionato in cui la Roma s’è trovata sotto nel risultato: addirittura 6 le sconfitte (di cui 4 in casa). L’analisi, non può non ritornare al mercato. Personalità, qualità e continuità di rendimento, sono caratteristiche che non sempre la furbizia riesce ad unire. E l’alibi degli infortuni regge sino ad un certo punto. Dzeko nel post-gara di Reggio Emilia ha inquadrato il problema: «Manca un po’ di qualità». Quello che ne segue è soltanto la logica conseguenza. Con alti e bassi annessi.