Roma, la sindaca Raggi e l'ad Fienga insieme a San Basilio per la consegna delle mascherine ai bambini

La Sindaca Virginia Raggi e il Ceo della Roma Guido Fienga hanno preso parte alla nuova iniziativa di Roma Cares, che vede la Fondazione del Club impegnata nella distribuzione di 10.000 mascherine in diverse scuole della Capitale.L’incontro è avvenuto lunedì mattina alla Scuola elementare statale Mahatma Gandhi nel quartiere San Basilio.

La Sindaca di Roma e l’amministratore delegato del club, assieme alla mascotte Romolo e allo staff di Roma Cares, hanno distribuito le mascherine ai piccoli studenti, consegnando loro anche informazioni utili al contrasto del contagio da Covid-19: «Ringrazio l’AS Roma e Roma Cares per aver messo in campo questa preziosa iniziativa. La consegna delle mascherine davanti alle scuole romane proseguirà. È anche attraverso iniziative di questo genere, molto apprezzate dai bambini, che si riesce a diffondere in modo efficace il messaggio di quanto sia importante rispettare le regole per evitare il diffondersi del contagio», ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Ha commentato l’iniziativa anche Guido Fienga: «Una delle cose a cui teniamo di più è cercare di essere vicini alla popolazione e ai nostri tifosi in tutte le maniere, aiutando le persone a superare questo periodo particolarmente complicato usando la nostra capacità organizzativa, quella con cui proteggiamo noi stessi e la nostra squadra».

