Roma, si torna al Tre Fontane: sabato contro la Juve ci saranno anche i tifosi

Mercoledì 29 Settembre 2021, 16:23

Torna al Tre Fontane la Roma Femminile. E lo fa nella gara più attesa della stagione: quella contro la Juventus, che arriverà nella Capitale a punteggio pieno ma che sicuramente fa mano paura degli anni scorsi. Soprattutto perché a cambiare sono state le giallorosse, che hanno alzato l'asticella e che puntano decisamente a qualcosa d'importante. La truppa di Spugna, nell'ultimo weekend, non è scesa in campo. Rinviata la gara contro l'Inter per dei casi di positività al Covid tra le nerazzurre. Il tecnico giallorosso quindi ha avuto il tempo per preparare nei minimi dettagli la partita che potrà realmente dire a che punto è la sua squadra. Le bianconere vengono da quattro scudetti consecutivi e intenzione di mollare non ne hanno. La Juve, guidata dall'ex Arsenal Montemurro, rimane sempre una delle favorite. Ma questa Roma può fare male.

Giugliano assenza pesante

Non ci sarà, però, Manuela Giugliano. La centrocampista ha confermato lo scarso feeling che c'è tra la società giallorossa e le nazionali. Infortunio al ginocchio per la numero 10 nella gara contro la Moldova, e recupero più lungo del previsto. Si cercherà di rimetterla in piedi per la sfida al Milan. Ma non si forzeranno i tempi. La profondità della rosa permette a Spugna di poter comunque fare delle scelte. Anche se, l'assenza, sarà veramente pesante.

Roma, ritornano i tifosi

E dopo più di un anno torneranno anche i tifosi al Tre Fontane. La sociatà giallorossa, attraverso una nota, ha ufficializzato che i cancelli dell'impianto all'Eur saranno aperti dalle 13 di sabato. La sfida contro la Juve è prevista alle 14,30. Capienza al 50% (saranno circa 800 i posti disponibili) e tutti minuti di green pass. «L’ingresso sarà consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili» ha fatto sapere la Roma.