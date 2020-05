Ultimo aggiornamento: 12:20

La Roma è ottimista nel chiudere gli affari. In Inghilterra sono sicuri chein estate riuscirà ad assestare i due colpi da regalare ae rinforzare così una rosa che verrà depauperata dalla cessioni., infatti, sono con la valigia: il turco è nel mirino dell’Everton e il prezzo fissato è di 30 milioni (compreso il 20% da girare all’Istanbul Basaksehir). Il regista dell’operazione è Mino Raiola (sta anche lavorando anche con l’Arsenal per prolungare il prestito di Mkhitaryan) che ha interesse anche a piazzare Kean a Trigoria in prestito con diritto di riscatto a 22 milioni esercitabile nel 2021.A rimpiazzarepotrebbe essere proprio, attaccante esterno del Chelsea in scadenza di contratto e, quindi, tesserabile a parametro zero. Classe ’87 può giocare sia a destra che a sinistra e può garantire gol (158 in carriera) e intelligenza tattica nel reparto offensivo. Fonseca lo ha chiesto espressamente al direttore sportivo che si è messo a lavoro con l’aiuto di Franco Baldini per esaudire il suo desiderio.L’altro obiettivo ènel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo con il Manchester United per Smalling. I Red Devils chiedono 20 milioni per il riscatto, cifra troppo alta per le casse della Roma. Vertonghen sarebbe un altro parametro zero (contratto in scadenza a giugno 2020 con il Tottenham). È stato proprio Franco Baldini a portarlo a Londra dall’Ajax e adesso sarebbe disposto a piazzarlo alla Roma per il fine carriera.