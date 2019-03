Roma, si ferma Zaniolo in allenamento per un dolore al polpaccio. Esami nel pomeriggio

Paura per Nicoló Zaniolo durante l’allenamento di questa mattina. Il centrocampista ha accusato un dolore al polpaccio, immediatamente è stato soccorso dallo staff medico giallorosso per le prime cure. Nel pomeriggio sono previsti ulteriori esami strumentali per verificare la reale entità dell’infortunio. Ad ora è a serio rischio la partita di lunedì sera contro l’Empoli. Vittima di un infortunio anche Riccardi che nel pomeriggio sosterrà esami strumentali. Ultimo aggiornamento: 16:08





© RIPRODUZIONE RISERVATA