Roma, Under ko in nazionale: infortunio al bicipite femorale della coscia destra

Quinto infortunio muscolare in casa Roma da inizio campionato: dopo Spinazzola, Perotti e Zappacosta è il turno di Cengiz Under. Il turco in nazionale ha riportato un guaio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante domani rientrerà a Trigoria e sarà sottoposto a esami strumentali grazie ai quali si potranno definire i tempi di recupero e le terapie del caso. Cengiz salterà le gare contro Andorra (7 settembre) e Moldavia (10 settembre), l’obiettivo è rientrare in tempo per la ripresa del campionato.





