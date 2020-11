Roma, si ferma Smalling per un'intossicazione alimentare: in dubbio con il Parma

Si ferma Chris Smalling a causa di una forte intossicazione alimentare che ha costretto il difensore a svolgere allenamenti differenziati. Il centrale è in dubbio per la partita contro il Parma, se non dovesse recuperare spazio a Mancini, Ibanez e Jesus dato che sono fermi anche Kumbulla e Fazio per Coronavirus. Fonseca potrebbe pensare anche ad arretrare Cristante in difesa come provato a inizio stagione in occasione delle amichevoli estive. Buone notizie, invece, per Spinazzola e Carles Perez: sono rientrati in gruppo dopo aver smaltito i rispettivi infortuni muscolari. Mirante, invece, tornerà a disposizione domani.

