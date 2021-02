Roma, si ferma Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra. Stop di almeno due settimane

Chris Smalling salterà la partita contro la Juventus di sabato (ore 18). Il difensore ha riportato una lesione al flessore sinistro nel corso del match con il Verona di domenica scorsa in cui è stato costretto a chiedere il cambio al 12’ del primo tempo. Il difensore resterà in infermeria per almeno 15/20 giorni e proverà a rientrare nel match di Europa League contro il Braga (18 febbraio). Stagione sfortunata per l’inglese che ha riportato da inizio campionato due infiammazioni al ginocchio, un’intossicazione alimentare e un problema alla caviglia.

