Roma, si ferma Santon: infortunio al flessore. Con il Cska Sofia giocherà Karsdorp

Davide Santon alza bandiera bianca. L’esterno non sarà presente alla partita di Europa League di domani sera con il Cska Sofia a causa di un fastidio al flessore della coscia sinistra. Il difensore era accreditato per partire titolare (sarebbe stato lui ad accompagnare Fonseca in conferenza stampa), ma l’infortunio muscolare lo costringerà alla tribuna lasciando spazio libero a Karsdorp. Per l’olandese si tratterebbe della terza partita consecutiva da titolare dopo quelle contro Young Boys e Milan, anche lui è reduce da un infortunio muscolare rimediato nella prima di campionato contro il Verona che lo ha lasciato in infermeria per poco meno di un mese.

