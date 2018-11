Roma, si ferma Pellegrini: pronto a lasciare il ritiro della Nazionale a Milano

Lorenzo Pellegrini potrebbe rientrare a Roma dopo i 9 minuti giocati ieri a San Siro nel pareggio tra Italia e Portogallo (0-0). Il centrocampista giallorosso ha riportato una lieve contusione alla gamba, in queste ore i medici FrllaNazionale sono in contatto con quelli della Roma per valutare il da farsi. Il ct Roberto Mancini potrebbe esentarlo dall’amichevole di Genk contro gli Stati Uniti di martedì 20 novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA