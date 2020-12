Roma, si ferma Pedro per un problema muscolare. In dubbio per la Sampdoria

La Roma perde Pedro per un sovraccarico al flessore della coscia destra. L’ex Chelsea non ha preso parte all’allenamento di questa mattina in preparazione della sfida contro la Sampdoria del prossimo 3 gennaio, ha svolto solo lavoro differenziato assieme agli infortunati Mirante, Spinazzola e Zaniolo.

Il calciatore è in dubbio per la sfida all’Olimpico contro la squadra di Ranieri, se non dovesse farcela l’ipotesi è di alzare Pellegrini sulla trequarti e affiancare Villar a Veretout. Si tratta dell’infortunio numero 38 in casa Roma (16 quelli muscolari), il trend è in crescita nell’ultimo periodo dopo le lesioni al flessore di Mirante e Spinazzola che torneranno a disposizione tra una decina di giorni.

