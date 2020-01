Roma, si ferma Mkhitaryan per un fastidio muscolare. Stop anche di Zaniolo, in dubbio per la Juve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo il ko contro il Torino è stato costretto a fermarsiperché ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra in seguito a un trauma subito intorno all'80’. L’attaccante, impiegato appena 27 minuti nel secondo tempo, sarà controllato nelle prossime 24/48 ore per una diagnosi più accurata. Salgono così a 29 gli infortuni in casa Roma accusati da inizio stagione. Piccoli problemi anche persostituito a 2 minuti più recupero dalla fine del match: il centrocampista oggi è rimasto in palestra a causa di un trauma contusivo alla coscia destra. Per lui non ci saranno bisogno di controlli e proverà a recuperare per la partita contro la Juventus (domenica ore 20.45). Passi in avanti per Cristante che si allenato in parte con il gruppo e in parte in maniera individuale, mentre Fazio Kluivert, Santon, Pastore e Zappacosta hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero.