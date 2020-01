Roma, si ferma Mkhitaryan per una lesione al retto femorale. Zaniolo recupera

Nella giornata di oggi Mkhitaryan si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. L’attaccante è stato vittima di un fallo di gioco da parte di Meite nel corso del match contro il Torino, l’infortunio lo terrà in infermeria almeno due settimane. Emergenza sulla sinistra, dunque, con Kluivert ancora fermo per l’edema al flessore, il tecnico contro la Juve potrà contare solo su Perotti. Oppure adattare Zaniolo e schierare Under a destra. Quello di Mkhitaryan è l’infortunio numero 29 in casa Roma, Zaniolo invece dovrebbe recuperare dal trauma contusivo alla coscia destra.





© RIPRODUZIONE RISERVATA