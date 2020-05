Roma, si ferma Fuzato per un infortunio muscolare

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora in casa Roma dovrebbero cominciare a preoccuparsi. Tre infortuni in poco più di una settimana di allenamenti: a Pau Lopez (microfrattura al polso) e Perotti (affaticamento muscolare) si aggiunge anche Daniel Fuzato. Il portiere brasiliano ha avvertito un affaticamento muscolare alla gamba, l’infortunio è in via di miglioramento ma continua ad essere monitorato dallo staff medico. Con Pau Lopez indisponibile per almeno 4 settimane e Fuzato in condizioni precarie, Fonseca sarà costretto ad attingere dalla Primavera. Si tratta dell’infortunio numero 44 da inizio stagione tra muscolari e traumatici.

