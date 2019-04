Roma, si ferma El Shaarawy per un infortunio al polpaccio. In dubbio contro l'Inter

Ore decisive per Stephan El Shaarawy. L’attaccante durante l’allenamento di ieri ha accusato un leggero fastidio al polpaccio e oggi per precauzione ha svolto solo un allenamento individuale. Sarà decisivo l'allenamento di domani per l'impiego a San Siro contro l'Inter. Da Trigoria filtra ottimismo, ma se dovesse riuscire a strappare la convocazione sabato sera non sarebbe certa la sua presenza in campo dal primo minuto. «Non posso schierare quattro giocatori che non hanno 90 minuti nelle gambe perché poi posso fare solo tre cambi», sono le parole di Ranieri rilasciate oggi durante la conferenza stampa. Senza il Faraone, spazio a Kluivert il gioiellino olandese che con il cambio d’allenatore ha trovato più spazio in campo. Se El Shaarawy dovesse essere escluso dalla partita contro i nerazzurri si tratterebbe dell’infortunio muscolare numero 46 in casa Roma.





