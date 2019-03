Roma, si ferma El shaarawy per un infortunio al polpaccio. Domani nella Capitale per i controlli

Proseguono gli infortuni in casa Roma: questa volta e il turno di Stephan El Shaarawy. L’attaccante, prima del 2 a 0 rifilato ieri dall’Italia alla Finlandia, ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro, dopo essere stato controllato dallo staff medico azzurro è stato deciso di rispedirlo a Roma. Nella giornata di domani sará svolto un ulteriore controllo strumentale per verificare la presenza di una lesione. Si tratta dell’infortunio muscolare numero 41 in casa Roma. L’ultimo in ordine temporale è stato quello di Florenzi (anche lui al polpaccio) che è rientrato dalla Nazionale e resterà fermo per una ventina di giorni.





