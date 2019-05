Roma, si ferma Dzeko per una contusione alla caviglia

Per adesso non è scattato l’allarme, ma Edin Dzeko rischia di partire dalla panchina nella partita di domenica alle 18 contro il Genoa. Il bosniaco durante l’allenamento di ieri ha subito un contrasto in cui ha riportato una contusione alla caviglia, questa mattina ha svolto solo un allenamento individuale ma non desterebbe preoccupazioni in vista della gara a Marassi. In dubbio anche Kluivert per una lesione di primo grado all’adduttore destro rimediata nel corso del match con il Cagliari, l’esterno ha svolto un allenamento individuale in campo.





