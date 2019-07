Roma, si avvicina Gianluca Mancini: all'Atalanta 21 milioni più 4 di bonus

Gianluca Petrachi aveva promesso al nuovo tecnico Paulo Fonseca di fornirgli in breve tempo una rosa titolare da allenare in vista della prossima stagione. Con la partenza di Manolas la priorità era acquistare un difensore e in queste ore il ds ha esaudito i desideri del tecnico: Gianluca Mancini è a un passo dal vestire la maglia della Roma. Una trattativa cominciata a gennaio con l’ex ds Monchi e che nelle prossime ore si definirà con l’Atalanta che incasserà 21 milioni (tra parte fissa e obbligo di riscatto) più 4 di bonus e un pagamento diluito in 5 anni. Il calciatore - che venerdì dovrebbe essere a Roma per svolgere le visite mediche - firmerà un contratto di 5 anni da 1,5 milioni.





