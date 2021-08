Conference League, svelate le due possibili sfidanti della Roma di Mourinho: sono Trabzonspor e Molde

Lunedì 2 Agosto 2021, 14:59

Inizia a prendere corpo la neonata Conference League, anche per la Roma di José Mourinho, che ora è impegnata nel ritiro pre-campionato nel Portogallo dello Special One. Sono state infatti svelate le due possibili sfidanti dei giallorossi il 19 e il 26 agosto: Trabzonspor e Molde quindi se la giocheranno per i play off. La prima gara sarà fuori casa, mentre la seconda andrà in scena all'Olimpico. Tra le fila dei turchi due ex Roma come

Bruno Peres e Gervinho.