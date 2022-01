Roma, sesto positivo al Covid: non ha completato il ciclo vaccinale

Sesto positivo in casa Roma che preferisce mantenre l'anonimato. A renderlo pubblico è direttamente il club attraverso un comunicato: «L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare». A differenza degli altri comunicati, la società questa volta non ha specifica che il giocatore in questione ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta del sesto positivo da inizio anno solare, i primo sono stati Mayoral e Fuzato e poi altri tre che hanno preferito mantenere la privacy.

