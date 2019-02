Roma, Schick salta il martedì di Champions. Con il Porto a rischio anche Olsen

Niente Champions League per Patrick Schick sostituito al 58’ della partita contro il Chievo per una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. L’attaccante sarà valutato dallo staff medico nei prossimi giorni, ma non ci sarà contro il Porto martedì sera così come Under e Perotti ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Potrebbe restare a guardare anche Olsen vittima di un indurimento del polpaccio che gli ha fatto saltare anche la gara al Bentegodi, in caso di forfait al suo posto Mirante che comanderà la difesa composta da Karsdorp, Manolas (ha recuperato), Fazio e Kolarov. I tre di centrocampo saranno Cristante, De Rossi (o Nzonzi) e Pellegrini, mentre in attacco ballottaggio Zaniolo-Florenzi a destra con Dzeko ed El Shaarawy.

Ultimo aggiornamento: 12:12

