Roma, Schick non molla e si affida Jan Muhlfeit guru dei mental coach

Il talento c’è, ma va solo tirato fuori. Per farlo Patrik Schick si affiderà al mental coach ceco Jan Mühlfeit: «Non vedo l’ora di collaborare con Patrik membro della nazionale e calciatore della Roma», ha detto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La reputazione di Mühlfeit è conosciuta in tutto il mondo, un vero e proprio guro dei mental coach: per 22 anni ha lavorato in Microsoft, negli ultimi 15 è entrato nel top managment dell’azienda informatica diventando CEO della sezione ceca e poi responsabile del centro-est Europa. Mühlfeit è stato anche consulente di numerose associazioni internazionali e governative come l’AIESEC, il World Economic Forum, la European Commission e l’OECD. L’attaccante ceco, dunque, ha scelto un professionista capace di dirigere aziende di livello mondiale per provare a diventare il crack che tutti si aspettavano quando è sbarcato in giallorosso per 42 milioni di euro. In un’epoca in cui decine di calciatori si affidano alla consulenza dei mental coach per fortificare la salute mentale senza cedere a stress e insicurezze, Schick ha scelto uno tra i migliori nel settore. Una sorta di investimento che avrà la funzione di accrescere la stima in se stesso e aumentare il rendimento in campo.

Ultimo aggiornamento: 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA