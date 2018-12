Roma, Schick impalpabile, poche occasioni, zero pensieri per la Juve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoTORINO Lo Stadium ti ingoia, ti fa prendere freddo e non ti lascia mai un punto. Nemmeno un punto di non ritorno. Niente, zero, caput. Qui cadi di brutto, aspetti un anno, mediti il ritorno con riscatto in grande stile e invece niente, quasi peggio della volta precedente. Quanti avrebbero scommesso o sognato una rivalsa di Schick, finito col muso a terra, un anno fa, dopo aver fallito davanti a Szczesny il gol del pareggio? Quanti. Invece zero. La montagna ha partorito anche stavolta un topolino.Schick impalpabile, poche occasioni, zero pensieri per gli avversari. Il ruggito del suo talento è rimasto bloccato dal freddo torinese, ben coperto dalle maglie bianco e nero. Un tiro in porta solo verso il portiere polacco: una piuma per il solletico. Sarà per un’altra volta, forse. Ma chissà se il prossimo Juve-Roma, Schick lo giocherà con la maglia giallorossa. Chissà se ci sarà ancora Di Francesco, chissà. Di sicuro ci sarà ancora lo Stadium, che cambia nome, Allianz Stadium, ma il risultato non cambia. Ora sono 9 quelle della Roma qui nel nuovo stadio bianconero, otto in campionato e una in coppa Italia. E non è certo colpa di Schick, ci mancherebbe. Ma mai una volta che il rospo diventi davvero principe, mai.