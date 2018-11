Roma, Schick: «Ho bisogno di giocare, vorrei sentirmi più importante per la squadra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Patrik Schick la Roma ci ha puntato con la speranza che un giorno possa diventare un attaccante inamovibile da doppia cifra. Le premesse non sembrano confermare i desideri del club, Monchi quando lo ha acquistato nell’estate del 2017 ha chiuso un contratto con la Sampdoria da 40 milioni di euro, una cifra che al momento non è giustificata (33 presenze 4 gol): «Le voci di mercato sono solo speculazioni, nella mia testa ho tutto chiaro: rispettare il contratto e arrivare in alto. Mi mancano dei minuti, ho bisogno di giocare per arrivare al top, ma sono contento del mio primo gol e più opportunità ci saranno più ne arriveranno», ha detto l’attaccante in ritiro con la Repubblica Ceca. Non un rapporto semplice con Di Francesco che spesso gli ha preferito Dzeko perché più continuo, facendo perdere a Patrik alcune certezze sui suoi mezzi: «Non è importante solo per me, è sempre meglio per qualsiasi giocatore sentirsi sicuri di essere importanti per la squadra. Ed è un po' più complicato nel club rispetto alla nazionale». Non è un caso, infatti, se Schick ha segnato due gol nelle ultime quattro partite con la Republica Ceca: «Qui ho più fiducia e in più giochiamo diversamente dal club. E c'è stata anche fortuna».