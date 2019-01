Roma, Schick: «Gioco meglio ma non grazie al mental coach. Ora c'è più fiducia»

Ultimo aggiornamento: 15:52

La carriera a Roma di Patrik Schick non è cominciata nel migliore dei modi, il primo anno passato tra panchina e infermeria ha ostacolato l’ascesa del centravanti ceco. La svolta potrebbe arrivare in questa stagione con Dzeko non più così al centro del progetto giallorosso e Patrik pronto a soffiagli il posto: «Voglio aiutare la squadra, nelle ultime settimane mi sono sentito bene e sono in condizione. Quando c'è fiducia giochi meglio», ha detto a Sky Sport.L’aiuto del mental coach assunto da Schick durante la sosta invernale ha inciso sull’approccio alle partite: «Non credo di giocare meglio perché sono con il mental coach, ma è importante parlare con qualcuno non solo di calcio ma anche del quotidiano. Perché poi quando non sei libero di testa non puoi dare il massimo. Il momento più bello alla Roma? Quando siamo andati in Champions con il Barcellona di cui ho un ricordo bellissimo e che porterò con me tutta la vita». Chiusura sul mercato e la possibilità di lasciare il club giallorosso: «Voglio restare a Roma e giocare».