Roma, Scaloni convoca Dybala: volerà in Qatar con l'Argentina

Paulo Dybala è stato convocato per il Mondiale. L’Argentina ha diramato la lista dei calciatori che potranno volare in Qatar e la Joya figura nel blocco degli attaccanti chiamati da Scaloni assieme a Messi, Lautaro Martinez, Di Maria, Gonzalez, Alvarez e Correa. Obiettivo raggiunto, dunque, per l’ex Juventus che ha recuperato in tempo dalla lesione al retto femorale. Oggi per la prima volta dopo l’infortunio si è allenato con la squadra a Trigoria e sarà convocato per la gara contro il Torino di domenica prossima. «È incredibile vedere come tutti i tuoi sforzi e sacrifici sono stati ripati, ti ano e non vedo l'ora di vederti in campo», ha detto la sua compagna Oriana. Dybala è il quarto giocatore della Roma convocato al Mondiale dopo Rui Patricio, Zalewski e Vina.

Roma, Dybala torna ad allenarsi e vede il Mondiale. Zaniolo precisa: «Non ho mai rifiutato la Nazionale»