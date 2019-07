Roma, sbarca Pau Lopez. El Shaarawy allo Shanghai per 16 milioni. Via alle visite mediche: c'è Dzeko

Pau Lopez è sbarcato a Fiumicino questa mattina alle 11.30 con un volo proveniente da Barcellona. Il nuovo portiere giallorosso ha indossato una sciarpa della Roma e si è prestato alle foto dei cronisti e ai selfie con i tifosi. Il nuovo ds Gianluca Petrachi ha raggiunto l’accordo con il Betis sulla base di 22 milioni di parte fissa più il 50% della futura rivendita di Sanabria. Lopez è stato accompagno in albergo e nel primo pomeriggio si sottoporrà alla visite mediche di rito per poi firmare il contratto quinquennale. Domani mattina il primo allenamento con i nuovi compagni.

SILENZIO DZEKO

Questa mattina, a partire dalle 9, i giocatori impegni a giugno in Nazionale hanno svolto le visite mediche di idoneità alla clinica Villa Stuart tra i protagonista c’era anche Dzeko promesso all’Inter che ancora non ha trovato un accordo con i giallorossi. L’attaccante non ha risposto ai tifosi che gli chiedevano se rimanesse o meno nella Capitale. Assieme a lui anche Olsen, Schick, Kolarov, Nzonzi, Mirante, Under. Intanto, El Shaarawy ha raggiunto la Cina e il club ha annunciato la sua cessione allo Shanghai Shenhua per 16 milioni, l’attaccante percepirà uno stipendio di 15 milioni netti a stagione.



