Roma- Sassuolo, si ferma Pellegrini per una contusione alla caviglia destra

Lorenzo Pellegrini si ferma per una forte contusione alla caviglia destra. Il centrocampista, al 78’ della partita tra Roma e Sassuolo, è stato vittima di un duro fallo di Obiang all’altezza dell’area di rigore neroverde, cadendo a terra e chiedendo l’intervento dello staff sanitario. Dopo le cure ha provato a restare in campo, ma il dolore gli ha impedito di continuare a giocare costringendolo a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Diawara e Pellegrini si è accomodato in panchina continuando a seguire la partita, nelle prossime ore sarà sottoposto a esami strumentali per verificare le condizioni dell’arto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA