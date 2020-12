La sfida è ad alta quota. I punti raccolti sono fin qui gli stessi: 18. La Roma, in classifica, ne ha però 17 per la gaffe del Bentegodi (0-0 sul campo e 3-0 a tavolino per il Verona) e insegue il Sassuolo. All’Olimpico (ore 15) resta comunque in palio la zona Champions. De Zerbi è già dentro (4° posto), Fonseca quasi (6°). Oggi lo scontro diretto, ieri la panchina giallorossa. Nel testa a testa della primavera 2019, Baldini e Petrachi scelsero il portoghese e scartarono il bresciano.

STESSO SPIRITO

Fonseca o De Zerbi, la Roma puntò insomma sul gioco. Sul calcio propositivo promosso dai 2 allenatori. Quello del Sassuolo attualmente usa il 4-2-3-1, il sistema di gioco preferito dal tecnico della Roma, costretto però a virare sul 3-4-1-2 dopo il lockdown per ritrovare l’equilibrio. Entrambi puntano sul pressing alto e sul palleggio veloce. Non hanno funzionato rispettivamente contro il Napoli e l’Inter: raffica di gol incassati (4 e 3), senza riuscire a segnare. Lo scambio di complimenti, però, non manca a prescindere dall’ultima sbandata. Il portoghese avverte: «Loro hanno vinto le 4 partite giocate in trasferta, sono molto forti. Ci aspetta una partita aperta in cui entrambe le squadre vorranno il controllo del pallone. Il Sassuolo è in questa posizione con merito. Non sono sorpreso. La serie a è di alto livello, con 8-9 squadre tra le migliori». Il collega replica: «La sconfitta di domenica è stata un’incidente di percorso». E, nell’elogio della Roma, ne sottolinea «la forte identità». Che «nemmeno noi dobbiamo perdere, nonostante le assenze».

REBUS IN PARTENZA

Fonseca punta al sorpasso, anche perché sa che la vittoria contro lo Young Boys non basta per capire se la squadra è realmente guarita dopo la nottata in bianco al San Paolo. E, a parte il convalescente Zaniolo, si presenta ancora senza 3 titolari, fuori dalla lista dei 22 convocati: Smalling, Mancini e Veretout. La scelta, dunque, è al minimo. In difesa ammette che «Fazio e Kumbula non stanno ancora al meglio» e quindi, con la conferma di Cristante da centrale, è possibile rivedere Jesus. In mezzo al campo «non ho diverse soluzioni: giocheranno due tra Pellegrini, Villar e Diawara». L’unico regista è proprio Diawara che parte dietro e spera nella pole. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola. Calafiori, dunque, torna in panchina: «È un giovane che ha talento. Deve però migliorare e imparare. Per voi è il migliore del mondo in questo momento, ma non è il modo giusto per farlo crescere. Mi piace, ci crediamo, ma niente di più per ora». In attacco i 3 big Pedro, Mikhitaryan e Dzeko. Suspence sul portiere di giornata, chiarendo che la promozione non sarebbe comunque definitiva nè per Mirante nè per Lopez: «In porta ci penso volta per volta. Ho scelto chi giocherà, ma non penso a quello che succederà dopo il Sassuolo». De Zerbi, invece, annuncia che darà spazio a Pegolo: Consigli rimane a casa per il virus intestinale che lo ha fermato alla vigilia. Non recuperano, con Caputo, nemmeno Chiriches e Defrel. «Questo non è un momento brillantissimo per noi. Dobbiamo stringere i denti. Abbiamo giocatori importanti infortunati, non li menziono mai per non prendere scuse ma è un dato di fatto. La sorpresa può esserci davanti: con Djuricic falso nove e Traoré trequartista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA