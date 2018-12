Roma-Sassuolo, le pagelle: Zaniolo gioielliere, Nzonzi da corsa e Manolas insuperabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLSEN 6Con un rinvio quantomeno incauto - dopo appena una cinquantina di secondi - stava per autoprodursi il gollonzo di Berardi, al quale ha rimediato con una doverosa parata plastica. Per il resto, un intervento, sul tre a zero, su tiro a botta sicura di Di Francesco figlio e il nulla sulla rete finale e ininfluente di Babacar. Addio porta inviolata.FLORENZI 6Il suo collega Dell’Orco - specie in avvio - è molto cattivo, ogni tanto gli scappa e lo costringe al fallo affannato. Assiste bene la fase offensiva e dopo il due a zero pensa a gestire, tenendo a bada Djuricic. Avvia l’azione che porta al rigore su Schick.MANOLAS 7Anticipa e lascia poco spazio a chiunque. Si mangia Babacar e non solo.FAZIO 6Si occupa dei palloni alti ed ciclopico. Una sola distrazione nel finale e Babacar scappa in porta: gol.KOLAROV 6,5Qualche indecisione di troppo in avvio (Berardi comincia la partita con brillantezza), ma si vede che ha ritrovato in Perotti il compagno di giochi prediletto con cui dividere la fascia. Un secondo tempo attento, sbroglia qualche situazione con personalità e nel finale sfiora anche il quattro a zero. Esaltanti - per i tifosi - certi suoi bullismi nei confronti degli avversari, specie Berardi.CRISTANTE 7Pulisce e filtra un bellissimo pallone in verticale per Schick, e la Roma raddoppia. Basta e avanza. Non smette di crescere.NZONZI 6,5Sembra abbia modificato il motore durante le feste. Le gambe girano veloci e con loro il pallone. Tosto e presente per tutta la partita: dal pressing all’organizzazione del gioco. Continuo e convincente, stavolta, meno anonimo.UNDER 6Dopo il primo tempo a intermittenza, la ripresa è una costante ricerca della giocata e del gol, che però non arriva. Ma cresce, alzando il livello.ZANIOLO 7,5Qualche buona verticalizzazione, qualche pallone perso, appare meno intenso di altre volte e più macchinoso per buona parte del match. Poi, il colpo di teatro che fa impazzire l’Olimpico: mette due giocatori a terra e alza un pallonetto da urlo per il tre a zero. Il gol della serenità. Il suo primo nella Roma.PEROTTI 7Non è stato benissimo e ha pagato anche mentalmente la lunga assenza, ma soprattutto l’ha pagata la Roma che, per quasi quattro mesi, non ha mai avuto a disposizione un giocatore del suo livello. Gol, su rigore, e tante giocate. Non segnava da aprile (in Champions) e da marzo (in campionato, a Napoli). Ben ritrovato. Alla fine, stanco morto e felice.SCHICK 7,5Partita di sostanza oltre che di qualità. Sempre nel vivo del gioco, si mostra ai compagni e ringhia sugli avversari. Il gol (bello) è una conseguenza naturale e il rigore che si procura è un atto di astuzia e di voglia di arrivare. Ps. Pochi secondi prima della rete, rischia l’autogol dell’anno e forse della sua fine. Un segnale, segno che il vento - come dice la Raggi - sta cambiando.PASTORE 5Entra accompagnato da una musicale standing ovation, non è per lui ma per il suo compagno sostituito, ovvero Zaniolo. In estate tanti immaginavano un’immagine opposta. Non ci siamo ancora.KLUIVERT 6Pimpante da subito, a suo agio perché non chiamato a determinare il recupero o il ribaltamento di un risultato o un miracolo. Due bei tiri, un po’ di corse. In scioltezza stavolta.DZEKO 6Riassaggia il campo per la seconda di fila. Gli manca brillantezza, ma c’è. Ben tornato.GIACOMELLI 6Lui dice rigore prima della Var.