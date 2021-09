Roma-Sassuolo alle 20.45 diretta LIVE: probabili formazioni e dove vederla

Domenica 12 Settembre 2021, 16:45

Terza uscita stagionale per la Roma di Mourinho, che nel posticipo domenicale delle 20.45 affronterà il Sassuolo di Alessio Dionisi. I giallorossi arrivano all'incontro dopo un inizio sprint che è valso due vittorie nelle prime due gare disputate contro Fiorentina e Salernitana; gli emiliani hanno avuto una buona partenza, con la vittoria contro il Verona per 3 a 2 in trasferta, ma poi hanno faticato contro la Sampdoria, che li ha fermati sullo 0 a 0 al Mapei Stadium. La partita sarà diretta dal fischietto milanese Simone Sozza. Ecco le probabili formazioni.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

Lo Special One dovrebbe avere quasi tutti i titolari di questo inizio di stagione a disposizione. L'unico forfait è quello dell'uruguaiano Viña, che non è ancora riuscito a recuperare dalle noie che si è procurato in nazionale. Dovrebbero andare in campo anche i tre nazionali azzurri Mancini, Pellegrini e Zaniolo, tutti e tre rispediti a casa dopo la seconda partita per alcuni fastidi, dai quali però non sono emerse complicazioni nei giorni immediatamente successivi. Davanti ci sarà ancora Tammy Abraham, con Shomurodov che dovrebbe accomodarsi in panchina almeno ad inizio gara.

Dionisi confermerà in blocco l'11 che ha schierato contro la Sampdoria, fatta eccezione per Caputo, volato in terra ligure proprio alla corte dei blucerchiati. Ci sarà anche Berardi nonostante un inizio di stagione in cui sembrava essere emerso un po' di malumore relativamente ad una mancata cessione voluta dal ventisettenne di Cariati. Sulla linea di trequarti ci saranno insieme a lui Djuricic e Boga, anche l'ultimo in aria di addio ma rimasto alla fine in neroverde. La coppia di centrali sarà formata da Ferrari e Chiriches, mentre in mezzo al campo ci andranno Maxime Lopez e Frattesi.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Josè Mourinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspador. All. Alessio Dionisi

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, quindi sarà fruibile solo sul sito online del colosso britannico (su computer), o tramite l'applicazione sui device mobili (smartphone, tablet, ecc.).