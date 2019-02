Roma, Santon: «All'Inter tutti parlavano bene di Zaniolo. Non mi aspettavo questo rendimento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando ero all’Inter Zaniolo si è allenato pochissime con noi, ma tutti parlavano bene di lui». A rivelarlo è Davide Santon che conferma quanto Luciano Spalletti non ci abbia visto lungo sul giovane talento passato in giallorosso la scorsa estate. L’esterno è rimasto sorpreso del suo rendimento in questa stagione: «Non è da tutti farsi trovare pronti a una giovane età e lui oltre a questo sta facendo la differenza», ha detto ai cronisti presenti alla parrocchia di Sant’Anna per Junior Tim Cup e l’iniziativa della Lega di A, “Il Calcio negli Oratori”. Sabato sera i giallorossi affronteranno il Frosinone una partita determinante per la classifica e la corsa al quarto posto: «È il momento decisivo in cui non posiamo più sbagliare. Queste partite sono fondamentali per il proseguimento della stagione. È tour de force importante e puntiamo a fare le tre vittorie. Purtroppo il futuro non si può vedere ma dipenderà da noi e nel modo in cui prepareremo le partite e scenderemo in campo. La prima è il Frosinone che non è da sottovalutare perché giochiamo in trasferta. Andremo lì con massima concentrazione e proveremo a portare a casa i tre punti che dovranno essere obbligatori». Chiusura sul caso Icardi: «L’Inter riuscirà a risolvere questa situazione e spero andrà tutto al meglio».