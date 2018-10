Roma, Santon: «Sono qui per rimettermi in gioco e per restare»

Ultimo aggiornamento: 15:59

È arrivato a Roma tra le perplessità deia causa dei i tre anni all’Inter non soddisfacenti. Durante il mercato estivo, Davideè rientrato nell'affare Nainggolan-Inter, il belga era un paladino per per l’ambiente romanista e la sua cessione non è stata accolta di buon occhio. A rimetterci, in parte, è stato anche il difensore interista che, però, nelle due occasioni concessegli da Di Francesco controha saputo guadagnarsi la fiducia del pubblico: «Sono stati tre mesi belli, anche se mi sono arrivate le voci dello scetticismo dei tifosi. A Roma basta accendere la radio e sapere, si sentiva parlare del mio acquisto e della cessione di Nainggolan. Sono arrivato sapendo che per me doveva essere una rinascita, dovevo riscattarmi e soprattutto far ricredere i tifosi. Ognuno può avere dei periodi bassi, ma io ho la voglia di rimettermi in gioco. Sono stato bene fin da subito e mi hanno dato l’opportunità di dare il 100%. È vero, non si è fatto ancora niente, ma due partite sono importanti perché venivamo da un brutto periodo. Spero di rimanere qui per tanto tempo. Il derby? È una partita che se non dai il massimo non la vinci», ha detto il difensore in un’intervista a SkySport.