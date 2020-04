Roma, Santon: «Possiamo arrivare tra le prime quattro, ma l'obiettivo è vincere un trofeo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è partito come outsider, poi Fonseca è stato in grado di riabilitarlo concedendogli preziosi minuti in campo grazie ai quali ha ritrovato continuità. Complice anche la partenza di Florenzi e i rapporti non idilliaci con il tecnico nella prima parte della stagione, il terzino della Roma si è guadagnato la conferma, e rilancia: «Voglio vincere con la Roma, o quest’anno o nei prossimi», ha detto in un’intervista sui social del club giallorosso. Non facile nella Capitale, l’ultimo trofeo, infatti, risale a oltre 10 anni fa: «Vincere qui sarebbe un sogno. Il sogno di tutti e lo voglio veramente. Il bilancio della stagione è discreto: abbiamo buttato via parecchi punti, però, gli obiettivi sono alla portata. Siamo agli ottavi di Europa League e quinti in campionato, possiamo far qualcosa per arrivare tra le prime quattro». E a proposito del rendimento in campo, Santon svela i problemi avuti a inizio campionato: «Sono soddisfatto, ma la stagione non è iniziata benissimo: tante voci di mercato, ma la mia volontà è sempre stata quella di rimanere. Qui sto bene, mi sento a casa e così anche la mia famiglia». Obbligato a non uscire come tutti, Santon ha la fortuna di avere un giardino dove può allenarsi con più libertà: «Stiamo cercando di mantenere il fitness alto. Abbiamo allenamenti intensi, cyclette di un’ora. Poi andare in bici e correre sono cose diverse. Non saprei quanto ci vuole per tornare in condizione, diventa una pre-season per poter tornare alla norma. Cosa mi manca? Tutto. I compagni, il feeling col campo, gli stadi, i tifosi. Se decidessero di far riprendere il campionato non sarebbe poi la stessa cosa senza tifosi. In una maniera o nell’altra, però, bisogna essere pronti alla ripresa».