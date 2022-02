La Roma scende in campo a San Valentino contro la violenza sulle donne con la campagna "Amami e basta"

La Roma, in occasione della festa di San Valentino, rilancia l'iniziativa "Amami e basta", campagna di sensibilizzazione per la lotta contro la violenza sulle donne nata nel 2020 in concomitanza con la Giornata Internazionale dedicata.

Il progetto è stato sostenuto grazie ai ricavi ottenuti dalla vendita di un calendario realizzato dalle compagne dei calciatori giallorossi e delle maglie da gioco, indossate in occasione di Roma-Zorya di Conference League e Tavagnacco-Roma di Coppa Italia femminile, con una patch recante l’1-5-2-2, il numero anti violenza e stalking promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Grazie a queste donazioni è stato possibile acquistare il materiale sanitario destinato alle ASL di Roma e ora alle donne che hanno subito abusi e che si rivolgeranno ai pronto soccorso e ai consultori della Capitale sarà ora riservata un’area separata per la ginecologia.

Ad aderire anche la Regione Lazio, che loda l'idea: «Una bellissima iniziativa rivolta alle donne: voglio ringraziare l’AS Roma per l’impegno e la partnership ormai consolidata. L'obiettivo è quello di lavorare insieme concretamente e in sinergia per mettere in campo strategie per la promozione di politiche attive per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne, grazie ad una rete di accoglienza e ascolto», ha affermato l'Assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato. Dello stesso parere è Roberto Tavani, Delegato del Presidente allo Sport presso la Regione Lazio: «Questa attività testimonia la grande sensibilità della Roma, che ha dimostrato di essere sempre pronta a inviare messaggi positivi mostrando un’attenzione particolare verso le donne vittime di violenza».

Francesco Pastorella, direttore del Roma Department commenta: «Questa donazione nasce da un’esigenza che ci è stata rappresentata da chi assiste quotidianamente le donne che cercano aiuto presso le strutture della nostra città. Desidero ringraziare la Regione e le ASL che hanno ispirato il nostro gesto e ci hanno permesso di portare avanti questa campagna di sensibilizzazione e sostegno».

Valeria Pirone, calciatrice della Roma, è tra le promotrice della campagna: «Sono orgogliosa di aver partecipato all’ennesima attività della Roma di sostegno alle donne che hanno subito abusi. Le attenzioni che il Club ha rivolto a questo tema testimoniano un impegno costante, nell’ambito del quale le mie compagne e io siamo felici di poter fare la nostra parte».