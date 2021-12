Mercoledì 22 Dicembre 2021, 21:23 - Ultimo aggiornamento: 21:27

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 6

Una sola parata, nemmeno problematica, al 36’ pt quando blocca un tiro innocuo di Gabbiadini. Subisce due pali sul suo lato sinistro, con conclusioni ravvicinate, e dal secondo arriverà il pareggio

MANCINI 6

Cerca l’interpretazione di personalità, con chiusure ruggenti e gestualità da condottiero, dalla sua parte non si passa spesso. Non gli riesce invece di appoggiare la manovra, né l’incursione in area sui calci piazzati

KARSDORP 6,5

Piano piano ha aggiustato certe esitazioni in chiusura, anche grazie ai tre centrali a protezione, e sembra più leggero nella corsa in avanti. Un ottimo cross per Abraham nel pt, diverse discese

VERETOUT 5,5

Qualche strappo energico con cui divora metri nei contrattacchi, alimentando il contropiede. Però non garantisce mai certezze nel fraseggio corto, dove si disunisce spesso

CRISTANTE 6

E’ il punto di equilibrio, a volte anche troppo, nel senso che tende a rimanere piuttosto distante dal fuoco che arde, e si limita a un lavoro di raccordo, e di smistamento merci. Anche lui poco nitido tecnicamente

MKHITARYAN 5.5

Ha tanto campo da coprire, perché non ha davanti una punta e deve pensare a interdire e a ribaltare il fronte, a quel punto da attaccante aggiunto. Bene la prima fase, più complicata la seconda: non trova la giocata

VIÑA 5,5

Il suo lato sembra il più esposto a refoli di varia natura, perché a volte è preso in mezzo tra Bereszynski e Candreva finché l’ex interista non si sposta di là. In fase offensiva spinge con discreta continuità ma tecnicamente fallisce qualche scelta

ZANIOLO 5,5

La Samp non gli concede metri per le scorribande in campo aperto e lui ne soffre, non arpiona il pallone per partire come gli piace. Primo e unico tiro in porta al 17’ st, trova il portiere. Chiude in debito di ossigeno, si direbbe

ABRAHAM 6

Gran lavoro di appoggio ai compagni, anche se il compasso delle sue corse è molto ampio e lo porta lontano dall’area, dove gli capita solo una girata su cross di Karsdorp. Si infortuna alla caviglia a metà tempo e si arrende a inizio ripresa.

FELIX 5,5

Ha l’occasione buona al 17’ da cinque metri, ma spara sul portiere. Cerca sempre la progressione, ma tamponano anche lui

SHOMURODOV 6,5

Il gran gol, voluto e cercato pervicacemente, che sembrava il viatico per un magnifico Natale. Ma sull’1-1 viene sorpreso da Quagliarella alle spalle

EL SHAARAWY 6

Tiene la posizione, dopo l’infortunio non ha ancora brillantezza.

MOURINHO 6

I furori di Bergamo si annacquano in una partita collosa, contro una Samp attenta, e mancano i cambi di ritmo per metterla in difficoltà. Dopo l’1-0, forse la squadra commette un fatale errore di presunzione

Il migliore - SMALLING 6,5

Finché c’è la salute, che è la prima cosa, rimane di un’affidabilità assoluta. La placida serenità, non priva di un irruenza che intimidisce, con cui gioca d’anticipo è una gioia per gli occhi, e conforta i compagni. Nella carambola dell’1-1 gli sfugge Colley che colpisce il palo

Il peggiore - IBAÑEZ 5

Assai meno preciso che a Bergamo, fin dai primi minuti appare poco registrato, o con qualche sbavatura di troppo anche sul piano tecnico, negli appoggi, nelle letture. Il corner dell’1-1 nasce da un’altra sua topica: si fa aggirare troppo facilmente, ed è l’annuncio della frittata

PAGELLE SAMPDORIA

FALCONE 6,5

La doppia parata su Zaniolo e Felix al 17’ st è la piccola impresa della sua serata, ed è attento sempre

BERESZYNSKI 5

Ha spazio per avanzare ma sbaglia tante scelte. Esitante sull’1-0

YOSHIDA 7

Splendida prestazione, con tante chiusure eccellenti: le prende tutte lui

COLLEY 7

Gran fisico al servizio della causa, sempre nitido. E provoca l’1-1 col palo

AUGELLO 6

Rintanatissimo, chiude e respinge

CANDREVA 6,5

E’ cursore e regista offensivo, sempre presente. E palo al 7’ st

EKDAL 5

Passo lentissimo, poi esce per infortunio

ADRIEN SILVA 6

Tiene bassi i ritmi, e trotta senza sosta per chiudere dove serve

ASKILDSEN 6

A lungo avulso, meglio nella ripresa. Da due sue giocate nasce l’1-1

CAPUTO 5

Si muove anche parecchio ma non viene a capo di nulla, sempre contrato

GABBIADINI 6,5

Si conferma caldo sotto porta negli ultimi tempi, e piazza la banderilla dell’1-1

FERRARI 6

Entra da terzo centrale ed è il meno registrato dei tre, ma senza pecche gravi

QUAGLIARELLA 6

Una sola cosa, ma decisiva, con la sponda per Colley sull’1-1

CIERVO 6

Qualche giocata per dare respiro nei minuti finali

D’AVERSA 6,5

Ha diverse assenze e fa di necessità virtù: gioca bassissimo e di conserva, primo non prenderle e perdite di tempo fin da subito, poi infila un altro difensore a metà primo tempo per cementare il blocco. Va sotto e sembra persa, ma la sfanga