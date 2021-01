Roma-Sampdoria, il figlio di Renato Rascell omaggiato con una maglia speciale

In occasione dei 30 anni dalla scomparsa dell’attore romano Renato Rascell, la Roma ha regalato a suo figlio una maglia speciale autografata da tutti calciatori. La cerimonia è avvenuta durante il primo tempo di Roma-Sampdoria e sulla maglia è riportata la frase “la Roma non si discute si ama” pronunciata proprio da Rascell il 17 giugno 1951 subito dopo la retrocessione dei giallorossi in Serie B e diventata un dogma per tutti i tifosi giallorossi.

