Roma, ultimo allenamento prima del Salisburgo: torna Karsdorp, ok Spinazzola. Le probabili formazioni

Ultimo allenamento nella Capitale prima della partenza dell’Austria. La Roma è entrata in modalità Coppa in vista della gara di domani contro il Salisburgo (Red Bull Arena ore 18.45). José Mourinho ha una rosa troppo corta per tre impegni settimanali, sarà inevitabile quindi il turnover o nella gara di Europa League valida per i play-off d’andata, o in quella di campionato contro il Verona (domenica stadio Olimpico ore 20.45). L’ipotesi più concreta è che il tecnico scelga la squadra titolare, la stessa che ha giocato a Lecce pareggiando 1-1. Sono i migliori e, anche se più stanchi delle riserve, possono dare qualcosa in più in campo internazionale. In difesa, dunque, Mancini, Smalling e Ibanez, a centrocampo Matic-Cristante e in attacco Abraham con Pellegrini e Dybala ad assisterlo. Sulla fascia sinistra confermato El Shaarawy, mentre a destra toccherà ancora a Zalewski. Sarà reintegrato Karsdorp dopo l’esclusione di Sassuolo, l’olandese questa mattina si è allenato regolarmente e partirà con la squadra. Così come Wijnaldum che per la prima volta da quando veste giallorosso sarà aggregato in campo internazionale. La partenza è prevista per il pomeriggio alle ore 17, mentre alle 18.45 José Mourinho terrà la conferenza stampa pre-gara.

Red Bull Salisburgo-Roma, le probabili formazioni

Red Bull Salisburgo (4-3-1-2): Köhn, Dedic, Bernardo, Pavlovic, Ulmer, Gourna-Douath, Seiwald, Kjaergaard, Sucic, Fernando, Okafor. All. Jaissle

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Matic, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho