Roma, ritrovata bambina scomparsa presente nei video di Matic e Svillar

«Una minore inclusa nei video di presentazione di Nemanja Matic e di Mile Svilar è stata ritrovata ed è ora in sicurezza». La Roma esulta per il ritrovamento di una bambina presente nel video di presentazione dei due calciatori. Si tratta del 13esimo caso dal lancio della campagna. Il 30 giugno 2019 la Roma ha lanciato una campagna sui social media in parallelo agli annunci dei nuovi acquisti della squadra, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sparizione dei bambini in tutto il mondo. Il club ha stipulato una partnership con il National Center for Missing and Exploited Children degli Stati Uniti e con il Telefono Azzurro in Italia, per dare visibilità ai bambini scomparsi attraverso le piattaforme social.

