Roma, richiesto un prestito di 6 milioni con la garanzia dello Stato

La Roma è alla ricerca di liquidità e per riuscire nell’impresa la società ha richiesto un prestito bancario di sei milioni di euro con la garanzia statale in base al decreto Legge di Liquidità dell’8 aprile. Come riporta Il Sole 24 Ore, la

Roma ha richiesto la garanzia del Fondo centrale di garanzia presso il Mediocredito centrale, banca pubblica

che ha come socio unico Invitalia, di proprietà del Mef. Un prestito che servirebbe ad aumentare la liquidità della società a tassi di interesse più bassi rispetto a quelli di mercato grazie alla garanzia dello Stato (2,35% anziché 12% annuo). La finalità indicata dal Club è il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Il prestito avrà durata di sei anni e sarà erogato dalla Banca Popolare del Lazio ed è previsto il pagamento di una commissione una tantum dell’1% pari 60mila euro. Ultimo aggiornamento: 15:34

