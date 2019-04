Alessio Riccardi ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2023. L’accordo è arrivato nella giornata di oggi dopo gli applausi dello stadio Olimpico in occasione dei suoi 18 anni compiuti ieri: «Felice e onorato di proseguire il mio cammino in giallorosso», le sue parole su Instagram. Il centrocampista percepirà 400 mila euro a stagione e ha già un pre accordo per il prolungamento del contratto fino al 2024.





