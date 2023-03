Roma-Real Sociedad, probabili formazioni: c'è Abraham, di nuovo titolare (e inseguito dalla Premier)

La ferita sotto l’occhio si è quasi rimarginata, la felicità è alle stelle e il futuro gli sorride. È di certo il momento migliore in carriera quello che sta attraversando Tammy Abraham, la sua corsa sotto la Curva Sud per il gol di Mancini in Roma-Juventus mentre Mourinho gli stava dando indicazioni, fotografa il periodo di estasi che sta vivendo. L’arrivo del nuovo figlio Amari gli ha cambiato la vita, è forse nelle migliori condizioni psicologiche da quando è alla Roma e quel periodo buio che ha vissuto tra agosto e dicembre è ormai alle spalle. Ha perso il Mondiale perché aveva smesso di segnare (così il ct Southgate ha spiegato la mancata convocazione in Qatar), lui l’ha accettata e si è rimesso in pista. Nel nuovo anno ha segnato tre gol e servito due assist, oltre ad aver giocato quasi sempre titolare. Solo ultimamente Mourinho lo ha messo in panchina per via dei punti sotto la palpebra sinistra a causa della ferita in Roma-Verona. Ha cominciato riserva in tre partite (due di campionato e una di Europa League), ma in realtà quella con la Juventus l’avrebbe potuta giocare. Il piano di gioco, però, prevedeva il suo ingresso a partita in corso al posto di Dybala che ha ricoperto il ruolo di falso nove. Non ha inciso quanto avrebbe voluto contro i bianconeri, ma ha comunque mandato segnali incoraggianti in vista della Real Sociedad, match in cui tornerà finalmente titolare.

Vuole mettersi in mostra in Europa perché, anche se non lo dice chiaramente, il suo sogno è tornare in Premier League da vincente. E qualche richiesta già è arrivata, ad esempio dal Chelsea che può esercitare nel mese di luglio la clausola di buy-back da 80 milioni. Una cifra per adesso fuori mercato per l’inglese e che la Roma è disposta a trattare abbassandola a 45/55 milioni considerando che nell’estate del 2021 è stato acquistato a 40 e 16 sono stati già ammortizzati. I Blues devono trovare la svolta dopo la pessima stagione che stanno conducendo e il ritorno di Abraham rivitalizzato dopo l’esperienza italiana potrebbe aiutare. Non solo, si è interessato anche Manchester United alla ricerca di un centravanti. Discorsi ancora in una fase embrionale, perché la Roma non sarà disposta a farselo sfilare a prezzi scontati, considerando anche che Tiago Pinto avrebbe rispedito al mittente l’offerta dell’Aston Villa.

Roma-Real Sociedad, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 14 Llorente; 2 Karsdorp; 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 21 Dybala, 7 Pellegrini; 9 Abraham

A disp: 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 19 Celik, 52 Bove, 62 Volpato, 59 Zalewski, 20 Camara, 11 Belotti, 25 Wijnaldum, 92 El Shaarawy.

All.: José Mourinho

Real Sociedad (4-3-1-2): 1 Remiro; 18 Gorosabel, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 15 Rico; 23 Méndez, 3 Zubimendi, 8 Merino; 14 Kubo; 10 Oyarzabal, 9 Fernandez

A disp.: 13 Zubiaurre, 32 Marrero, 2 Sola, 12 Muñoz, 20 Pacheco, 26 Arambarri, 30 Gonzalez, 41 Rodriguez, 43 Carbonell, 4 Illarramendi, 16 Guevara, 17 Navarro, 21 Silva, 22 Turrientes, 28 Martin,19 Sorloth, 11 Ali Cho,

All.: Imanol Alguacil

Stadio: Olimpico di Roma

Data e orario: 9 marzo ore 18.45

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn