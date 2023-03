Giovedì 9 Marzo 2023, 07:42 - Ultimo aggiornamento: 08:20

Non si fida. E per una volta non è pretattica. No, la Real Sociedad l'avrebbe evitata molto volentieri. Probabilmente perché a Mourinho sembra quasi di guardarsi allo specchio. La squadra di Alguacil, infatti, è una Roma...basca. Pratica, essenziale, fa della fase difensiva il suo fiore all'occhiello e sogna, proprio come i giallorossi, di poter tornare la prossima stagione in Champions: «È quarta nella Liga, in un torneo dove le prime tre hanno un potenziale economico totalmente diverso - spiega José - È un'ottima squadra, non è facile trovare punti deboli. Non siamo stati fortunati nel sorteggio. Andare all'Old Trafford e vincere, arrivare primi nel girone, cosa posso dire? Soltanto far loro i complimenti».

E poco importa che ora stiano vivendo un momento di flessione (solo un successo nelle ultime 7 partite) coincisa con l'assenza di David Silva, tornato in campo soltanto nell'ultimo match contro il Cadice (era assente dal 21 gennaio), pareggiato 0-0. I baschi, infatti, in campionato hanno fatto più punti (25) fuori casa che alla Reale Arena (19) e in Europa hanno vinto tutte le tre trasferte nella fase a gironi senza subire alcun gol. Basta questo per approcciarsi con la massima cautela anche se José, oltre a confidare nella ritrovata convinzione del gruppo dopo il successo contro la Juventus, può contare sul fatto che in Europa League ha vinto 14 delle sue 16 gare casalinghe, anche se le uniche due partite non vinte sono state contro squadre spagnole Celta Vigo nel maggio del 2017 (1-1 alla guida del Man Utd) e Real Betis in questa stagione (sconfitta per 2-1).

QUESTIONE DI DNA

Eppure ha ormai imparato che la sua Roma - che ieri è rimasta a dormire a Trigoria - va maneggiata con cautela. Soprattutto quando è chiamata a giocare più gare ravvicinate: «Non puoi cambiare il dna dei singoli. Uno come Javier Zanetti poteva giocare 7 partite alla settimana, altri soffrono. È una questione mentale, di essere capaci di giocare ogni gara con quella pressione che ti porta a pensare che devi vincere. A non aiutare, è il fatto che negli ultimi anni siamo arrivati quinti, sesti o settimi. E questo fa sì che ci si abitua alla tranquillità, tanto se fai un punto in più o in meno non cambia niente. Anche su questo però stiamo migliorando. Nel mio primo anno abbiamo perso due volte con la Juve, con il Milan e l'Inter, quest'anno abbiamo vinto contro la Juve e contro l'Inter e abbiamo pareggiato con il Milan. Nella continuità, invece, di sapere di dover vincere tre partite di fila in una settimana, facciamo fatica». Chiaro, come sempre. Dribbla invece la domanda sul ricorso: «In panchina domenica? Non voglio parlare, lo farò dopo». Criptico quando gli vengono chieste informazioni sull'undici che partirà dal via: «Abraham o Belotti? Tutti e due, no? (sorride, ndr) Llorente o Kumbulla al posto dello squalificato Ibañez? Vedremo, magari gioco a 4...». Sarebbe un inedito. Favorito è lo spagnolo. E anche il doppio centravanti precluderebbe la presenza di Dybala che però sta bene anche se ha giocato le ultime tre gare, rifiatando soltanto negli ultimi 18 minuti contro la Juve: «Paulo è arrivato qui motivato, con l'obiettivo di giocare un Mondiale che poi ha vinto. Si sente importante perché è importante per noi. Io cerco solo di aiutarlo nella gestione del suo corpo». Difficile però pensarlo fuori questa sera.

ROMA-REAL SOCIEDAD, LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Brais, Merino, David Silva; Sorloth, Oyarzabal. All. Alguacil