Roma-Real Sociedad probabili formazioni: in difesa Llorente in vataggio su Kumbulla. Olimpico sold-out

Questa sera all’Olimpico davanti a uno stadio sold-out (venduti 60.788 biglietti), la Roma proverà a mettere un piede nei quarti di finale di Europa League. Battere la Real Sociedad con almeno due gol di scarto potrà aiutare Mourinho a gestire con più serenità la partita di ritorno giovedì prossimo che si giocherà in Spagna, perché tre giorni dopo (19 marzo) ci sarà il derby. Insomma, dieci giorni da vivere ad alta tensione e una rosa da gestire con estrema cautela facendo attenzione a infortuni e squalifiche.

Questa non ci sarà Ibanez perché squalificato, domenica col Sassuolo sarà il turno di Cristante, dunque, con la Real Sociedad si giocano il posto Kumbulla e Llorente (in vantaggio) mentre con i neroverdi ci sarà Wijnaldum accanto a Matic. Per questo l’olandese questa sera dovrebbe riposare e lasciare spazio alla stessa coppia che ha contribuito a battere la Juventus. Sulle corsie Karsdorp e Spinazzola, mentre in attacco Pellegrini, Dybala e Abraham. Il tutto, come accennato, in uno stadio praticamente sold-out e che non farà mancare il suo sostegno anche domenica con il Sassuolo 60.350 biglietti venduti. Non solo, i tifosi dimostreranno l’affetto per il club anche per la gara della Roma Femminile contro il Barcellona che si giocherà all’Olimpico martedì 21 alle ore 21. Sono stati già venduti 23mila biglietti, ma l’obiettivo è molto più alto: «Mi aspetto almeno 40.000 persone, sarebbe un sogno per noi», ha detto il capitano Elisa Bartoli.

Roma-Real Sociedad, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 14 Llorente; 2 Karsdorp; 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 21 Dybala, 7 Pellegrini; 9 Abraham

A disp: 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 19 Celik, 52 Bove, 62 Volpato, 59 Zalewski, 20 Camara, 11 Belotti, 25 Wijnaldum, 92 El Shaarawy.

All.: José Mourinho

Real Sociedad (4-3-1-2): 1 Remiro; 18 Gorosabel, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 15 Rico; 23 Méndez, 3 Zubimendi, 8 Merino; 14 Kubo; 10 Oyarzabal, 9 Fernandez

A disp.: 13 Zubiaurre, 32 Marrero, 2 Sola, 12 Muñoz, 20 Pacheco, 26 Arambarri, 30 Gonzalez, 41 Rodriguez, 43 Carbonell, 4 Illarramendi, 16 Guevara, 17 Navarro, 21 Silva, 22 Turrientes, 28 Martin,19 Sorloth, 11 Ali Cho,

All.: Imanol Alguacil

Stadio: Olimpico di Roma

Data e orario: 9 marzo ore 18.45

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn