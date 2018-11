Roma-Real Madrid, le pagelle: Nzonzi è un fantasma. Zaniolo, tanta qualità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Come tira un alito di vento, la Roma prende il raffreddore e poi la bronchite. Il gol di Bale è il confine tra la speranza e il mezzo disastro. Zaniolo fa una bella figura, gli altri sono vivi a metà.OLSEN 6Attento sul tiro-carambola di Modric-Benzema e bravo in qualche uscita alta e a terra. La gestione del pallone non è sempre lucida, ma non è nemmeno il suo forte.FLORENZI 6,5Tiene testa a Bale quando si aggira dalla sua parte e si propone con una certa continuità, finché la lingua non finisce di fuori. Nel finale sale come attaccante, ma proprio mentre la Roma stava scendendo.MANOLAS 5Non è al meglio, ma non perde i duelli in velocità, mentre quelli aerei sì, vedi la rete di Vazquez. Regge finché può. Non al meglio.FAZIO 4L’assist per Bale è da giovincello alle prime armi. Quando il Real attacca per vie centrali sono dolori. Periodaccio.KOLAROV 6Un tiro verso Courtois sembra un cazzotto, una scarica di adrenalina. Commette molti errori, sia nelle scelte offensive sia in quelle difensive, ma dà sempre l’impressione di essere nella partita. Non come vecchie maniere.CRISTANTE 5,5Garantisce qualche buona idea e molto agonismo. Impreciso, a volte, nella gestione del pallone, specie nel secondo tempo. Limitato.NZONZI 4,5Modric spesso gli gira intorno, lui è goffo nelle rincorse: il gigante e il bambino. Nel secondo tempo perde distanze e fiato, la squadra si allunga e sono dolori per tutti. Esce tra i fischi.UNDER 4Il gol che si mangia sul finire del primo tempo, a porta vuota, è colossale: la partita si impicca e lui va in bambola. L’umore è sotto i piedi.ZANIOLO 6,5Suo l’assist a Under, suo il primo pressing sui portatori, rischia anche di fare gol. Tanto impegno, una buona qualità. Uno dei migliori.EL SHAARAWY NGSi fa male dopo una ventina di minuti.SCHICK 5Due botte di agonismo: prima, ruba - in scivolata - palla a Varane e si becca l’applauso della Tevere, poi con una rude pressione su Carvajal rischia di mandare in gol Under (via Zaniolo). Ha pure un’occasione per fare gol, ma è bravo Courtois. Dura poco. Leggero.KLUIVERT 5Bellino da vedere, ma la sostanza?CORIC NGHa la tecnica per fare il regista, il fisico è ancora leggerino. Entra a partita compromessa.KARSDORP NGTorna dopo una vita.DI FRANCESCO 5La sfortuna capita sempre nei momenti peggiori. Dopo l’occasione di Under, la Roma scompare. Come se si fosse infortunata la personalità. Questo aspetto è il vero fardello della squadra. Sparito il carattere dello scorso anno. La qualificazione comunque c’è, questo almeno è positivo.