Roma, Ranieri perde Perotti per infortunio. Manolas: «Tanti punti persi, potavamo essere in Champions»

non fa in tempo a recuperare Edinche ha perso Diego. Il tecnico, che oggi ha riaccolto il bosniaco in gruppo dopo due giorni di infermeria a causa di una distorsione alla caviglia, dovrà fare a meno dell’esterno a causa di un dolore al flessore che lo ha messo fuori uso. È l’infortunio muscolare numero 47 in casa Roma, l’argentino probabilmente non sarà convocato per la partita contro ilal Ferraris di domenica sera (ore 18) e sarà valutato nelle prossime ore.«Quando perdi contro la SPAL, pareggi col Chievo da 2-0 in casa o 2-2 contro il Cagliari in 9 vs 11 resta qualche rimpianto. Adesso potevamo essere già in Champions. Ora siamo più compatti, la squadra va meno avanti per pressare però si vede che questo porta a più risultati», sono le parole dirilasciate al Match Program del club. In serata sarà diffusa l’intervista integrale.