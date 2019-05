Roma, Ranieri: «Con la Juventus mi aspetto una reazione d'orgoglio. A fine stagione terminerà il mio lavoro»

Ultimo aggiornamento: 11:07

Claudio Ranieri oltre a ufficializzare il suo addio alla Roma a fine campionato, tiene viva la speranza dell’accesso alla prossima edizione della Champions: «Sono arrivato che era difficile qualificarsi, ma siamo lì. Non dovremo avere il rammarico di queste tre partite». Ecco le parole del tecnico a due giorni dalla partita contro la Juventus.Come battere la Juventus. «Bisogna essere determinati e concentrati. Sappiamo di aver perso una chance a Genova, ma è importante far vedere la reazione d’orgoglio ai tifosi. Sono arrivato che era difficile arrivare in Champions, ma siamo lì. Non dovremo avere il rammarico di queste tre partite. Diamo il massimo».Tifosi di tutte le squadra scontenti. «Forse le aspettative erano diverse, ma vince solo uno. Complimenti alla Juve».Dzeko. «È molto forte e determinato, si allena bene. Ci sta un anno dove non si segna come in altre annate, ma la sua voglia e determinazione mi hanno fatto sempre scegliere lui. Anche se non segna fa un gioco importante per i compagni».Le quattro inglesi nelle finali europee. «Un po’ mi ha sorpreso, qualche anno fa dissi che non hanno il break invernale e per questo non si arrivava in fondo con tutte le energie. Quello va a discapito di una fase finale delle coppe e delle nazionali. Evidentemente si è cambiato qualcosa».Zaniolo. «Lo abbiamo detto più volte, lui è una mezzala a tutto campo. In questo momento per me è stato importante sia come trequartista che come esterno di destra e non sono i suoi ruoli. Ha talmente una prestanza fisica e grandi strappi che può ricoprire anche questi ruoli. Non può essere che un ragazzo che debutta per il primo anno in Serie A e che ha tutte le attenzione su di se sia al 100%. Negli allenamenti lo sto vedendo voglioso e questo è importante».Restare alla Roma. «Io sono venuto a Roma perché mi hanno chiamato e sono venuto con tutto l’entusiasmo e la volontà. Finito questo, finisce il mio lavoro».De Rossi. «Possibile che possa cambiare modulo. Ho ancora due giorni per decidere, vedremo. Deciderò il meglio per la squadra».Under. «Vede la porta come pochi. L’infortunio gli ha fatto perdere qualità, durante gli allenamenti vedo che si avvicina sempre di più tirando in porta. Quando rientriamo non può restare avanti, deve coprire. Deve migliorare l’aspetto di perdita di palle».Il campionato. «È difficile dire se la partita di Genova si possa giustificare con il bailamme che ci sta. Questo c’è in ogni squadra, il calcio è molto seguito per quanto se ne parla. A Genova dovevamo essere più concentrati e non prendere quel gol su calcio da fermo. Le chiacchiere vanno bene, ma poi si deve stare concentrati. Spero che il punto guadagnato possa essere utile. La cosa più importante è restare concentrati, giusto parlare, ma gli addetti i lavori devono avare il focus sulla partita».Progetto vincente a Roma. «Io una volta firmato avevo già deciso di essere venuto in un momento di bisogno della mia squadra del cuore. Finisce il campionato finisce il mio lavoro, la Roma è una squadra inestimabile e promuovo la mia squadra del cuore».Cosa manca alla Roma per arrivare alla Juve. «Nelle top squadre la Juventus è un grosso punto di riferimento. Per la Roma è vitale avere lo stadio di proprietà dopo di che può cominciare la corsa alla Juventus, senza lo stadio avrà grosse difficoltà».La cattiveria. «La determinazione e le caratteristiche di una squadra vengono marcate dal carattere dei giocatori. Ci possono essere giocatori con carattere e allenatori senza, il bello è quando si riesce a costruire una squadra a somiglianza dell’allenatore. Klopp sta facendo un lavoro stupendo perché ha dei giocatori che sposano la sua filosofia, ed ecco che si vede un Liverpool spumeggiante. Sono contento che stiano facendo vedere quello che facevano vedere all’inizio, la loro lacuna era la mancanza di tensione e intensità. C’è grossa unione tra società, calciatori e allenatori e l’allenatore è riuscito a capire il campionato».Pastore. «L’ho visto bene in settimana, non ha accusato il colpo dell’esclusione perché ci sono giocatori sensibili e pensano che l’allenatore non abbia fiducia in lui. Ha capito, si è allenato bene e avrà la possibilità di essere scelto».Santon e Karsdorp. «Loro si sono allenati tutta la settimana, ma non hanno i 90 minuti. Florenzi è un jolly che può giocare basso o alto e abbiamo la possibilità di poterlo utilizzare nei due ruoli».