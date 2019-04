Roma, Ranieri: «La qualificazione in Champions è vicina. Totti uomo giusto per il futuro»

Claudio Ranieri si è messo alle spalle il match vinto contro la Sampdoria e punta a un nuovo successo con l’Udinese per continuare la corsa verso il quarto posto: « Sarà un cammino difficile, ci sono molte squadre che lottano come noi e dobbiamo fare molto per i nostri tifosi. La Champions è lì, ci vogliamo andare». Ecco le parole del tecnico a due giorni dalla partita contro l’Udinese.

La nuova Roma. «Credo che sia ancora presto per dire se sia scattato o meno qualcosa nella testa della squadra. La prova contro la Sampdoria ha dato più fiducia a tutti e dobbiamo continuare su questa strada».

L’Udinese di Tudor. «Mi aspetto di trovare una squadra caparbia che si chiude e riparte in contropiede. Dobbiamo essere lucidi e pazienti. Dobbiamo stare attenti e il pubblico ci deve stare vicino. Siamo in lotta, la Champions è lì, ci vogliamo andare e i nostri tifosi anche. Abbiamo bisogno di loro, che ci incoraggino e noi dovremo essere pazienti senza farci prendere dalla smania, altrimenti facciamo il gioco dell’Udinese».

Schick e Dzeko. «Mi piace giocare con due attaccanti, l’Udinese però vuole questo e credo che sceglierò uno dei due».

Roma-Barcellona. «Io mi sono già scordato della partita contro la Sampdoria figuriamoci di quella di un anno fa che non so nemmeno se ho visto, ma sicuramente l'avrò fatto. A me interessa quello che verrà, i tifosi si aspettano un’altra prova di determinazione e volontà. Sarà un cammino difficile, ci sono molte squadre che lottano come noi e dobbiamo fare molto per i nostri tifosi».

Florenzi e la difesa a tre. «Florenzi ha fatto differenziato, oggi si allena con noi e vediamo come sta. Potrei giocare a tre, staremo a vedere».

I gol di Dzeko. «I gol del goleador se non ci sono mancano sempre. Quando si costruisce una squadra si guardano sempre i gol di determinati ruoli. Ti aspetti ogni anno certe cifre e se non arrivano pesa. Lui è determinato e si impegna sempre».

Totti. «È la persona giusta per il futuro perché ama Roma è capace e passo dopo passo sta entrando in questo aspetto. Ha voglia di entrare in alti livelli, bisogna saperlo anche aspettare e farlo crescere perché nessuno nasce imparato. Ogni lavoro ha i suoi come e perché, pregi e difetti. Lui sa molto del calcio giocato e sta ampliando le sue conoscenze».

Kluivert. «Abbiamo visto tutti l’Ajax e gli ho chiesto se abbiamo comprato il fratello, perché se giocava titolare lì... Lui si è messo a ridere. Non è facile uscire da un progetto dove sono tutti schematizzati, e andare in Italia dove c’è tutta un’altra schematizzazione. Mi aspetto moltissimo da lui come da El Shaarawy perché oltre a fare bene la fascia fa gol».

De Rossi. «Daniele può giocare ed è importante. Affronteremo l'Udinese cercando di stare attenti perché vorranno attirarci nella trappola, dovremo stare attenti a fare le cose».

Gli esterni d’attacco di piede opposto. «Sono sia per giocare a piede invertito che a piede aperto. Dipende dalle partite, da come sono abituati i giocatori perché quello che amo fare e far stare i calciatori nei posti dove si sentono a loro agio. Se qualcuno poi non dovesse giocare nel suo ruolo specifico è per fa girare meglio la squadra»

Come tornare a grandi livelli. «I giocatori che ci sono sono tutti ottimi e hanno bisogno di esperienze e farlo a Roma è importantissimo».

