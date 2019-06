Roma, Ranieri: «L'articolo su De Rossi è stato scritto per creare caos»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche se lontano dalla sua Roma, Claudioprova ad avere parole accomodanti per la società che lo ha scelto in un momento di crisi, dandogli fiducia per il dopo Di Francesco. Il tecnico di San Saba ha vissuto da lontano il trambusto creato dall'inchiesta supubblicata da Repubblica: «Mi è sembrato un articolo ad-hoc, fatto da chi voleva fare un pò di caos. Da dove è partito? Lo sappiamo tutti e sicuramente lo sanno anche i tifosi. A Daniele auguro di trovare una squadra adatta alla sua dimensione», sono le parole di Ranieri rilasciate a Sky Sport. L’allenatore parla anche dell’altro ex capitano, adesso dirigente: «Scegliendo me ha inciso molto, c’era chi voleva Paulo Sousa e lui invece ha detto che voleva me. Per cui spero che possa continuare ad incidere». Il futuro della Roma è in costruzione, martedì sera il dse l’adhanno incontrato, l’allenatore che potrebbe guidare i giallorossi la prossima stagione: «Mi auguro che la Roma possa lottare per il quarto posto. Poi nulla è scritto, con il Leicester sono riuscito a dimostrarlo. Credo che molto dipenda dallo stadio e dalla possibilità di costruirlo. È logico che una società vuole fare le cose fatte bene anche perché il Fair Play finanziario te lo impone. Di conseguenza con lo stadio potrebbero esserci introiti maggiori. La proprietà sta lavorando bene, poi ovviamente il pubblico vuole vedere i risultati sul campo. L’importante ora è trovare allenatore, direttore sportivo e operare affinché si remi dalla stessa parte». In chiusura Ranieri manda un messaggio a chi ha intenzione di: «Aspetto un buon progetto, non importa dove, l’importante è che ci siano idee. Io sono un uomo da campo. Niente scrivanie».